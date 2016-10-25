Киев, 25 октября, 2016, 18:26 — ИА Регнум. По итогам 2015 года Украина резко поднялась в рейтингах налогового климата и Doing Business. Об этом 25 октября во время заседания Нацсовета реформ заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

По его словам, в рейтинге налогового климата Украина поднялась на 73 позиции. «Украина была 181 — одной из последних в мире по налоговому климату для экономики. Это времена Клименко, это времена Януковича, это времена Арбузова. Это времена, когда НДС подпитывал коррупцию на Украине. За счет этого сформировалось 1,6 млрд долл, которые сейчас заморожены на счетах в Ощадбанке и которые президент, премьер и правительство, парламент ставит на позицию по спецконфискату. Отсюда все бралось. На сегодняшний день за год Украина поднялась на 73 ступени. Могу отметить, что это наибольший прогресс, который продемонстрировала страна. Это свидетельство того, что мы точно не пасем задних. Мы еще не впереди, поэтому сегодня актуально обсуждение этой тематики на заседании Национального совета реформ», — считает Порошенко.

Он сообщил, что продолжение реформы в сфере администрирования налогов позволит стране подняться еще на 30 позиций. «Я провел консультации с экспертами, они утверждают, что если все эти новации по администрированию налогов будут введены, Украина может твердо рассчитывать еще как минимум на 30 ступенек. Это будет означать, что мы расположимся в верхней половине списка. О чем это говорит? И об антикоррупционности и про инвестиционный климат, когда наиболее авторитетные международные финансовые организации, международные аудиторские компании из «большой четверки» ставят свою печать под тем прогрессом, который уже продемонстрировала, и я уверен еще продемонстрирует Украина», — добавил Порошенко.

Президент проинформировал, что в рейтинге Doing Business Украина поднялась с 149-ого на 80-ое место. «Насколько мне известно, через 1,5 часа Мировой банк огласит рейтинг Doing Business 2017 г. Сегодня мы получили результаты, которые будут оглашены. Мы также сможем говорить о том, что уже первые результаты требуют дополнительного разъяснения. Еще раз подчеркиваю, что в 2011, 12, 13 годах Украина находилась на 149−152 местах. На сегодняшний день позиция Украины будет 80-ая», — рассказал Порошенко.

Вчера, 24 октября, американская организация Social Progress Imperative опубликовала рейтинг стран мира по условиям жизни для населения. В частности, Украина оказалась на 63 месте, обогнав Саудовскую Аравию, Беларусь, Молдову, Казахстан, Россию и еще 92 страны мира.

При анализе эксперты учитывали 12 факторов, разделенных на три логические группы: базовые человеческие потребности; благополучия и развитие; возможности. Средний балл Украины составил 66,43 — по благополучию 92-е место, уровню обеспечения базовых потребностей — 61 место, а по уровню возможностей — на 54-й строчке.

Напомним, в конце августа 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в национальной валюте на уровне «CCC» (преддефолтный). Долгосрочный рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций страны в национальной валюте также подтвержден на уровне «CCC», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «C», присвоен краткосрочный РДЭ в национальной валюте «C».