Санкт-Петербург, 25 октября, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Первый неофициальный футбольный матч на новом стадионе в западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга пройдет уже в четверг, 27 октября. На поле выйдут команды, сформированные из числа строителей стадиона. Об этом СМИ сегодня сообщили в пресс-службе ОАО «Метрострой», являющегося генподрядчиком стройки.

Gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове

В аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, возглавляющего городской штаб по достройке спортивной арены, подтвердили намерение провести такой любительский матч.

Как ожидается, команда «Метростроя» выйдет против команды субподрядных организаций, которые работают на стройке, уточнили в Смольном. До четверга на выдвижном футбольном поле, которое было впервые перемещено в чашу стадиона 24 октября, будет сделана временная разметка.

Чтобы не повредить травяному газону, пыльные и отделочные работы внутри стадиона на время его нахождения в чаше стадиона приостановлены. К концу недели поле вновь выдвинут за пределы чаши, где оно и перезимует в специально созданных условиях. Период его расконсервации после зимы потребует около двух месяцев.

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Стадион с неофициальным названием «Зенит-Арена» должен быть сдан в эксплуатацию в конце декабря текущего года. Как ожидается, первые настоящие футбольные поединки пройдут на стадионе в конце марта 2017 года.

Напомним, что летом следующего года на стадионе пройдут матчи футбольного Кубка конфедераций, а летом 2018 года арена примет несколько матчей Чемпионата мира по футболу, включая один полуфинал.