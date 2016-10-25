Афины , 25 октября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Переговорщики от Международного валютного фонда (МВФ) заняли «крайне неолиберальные» позиции в начале нового раунда переговоров о финансовой помощи для Афин, передаёт ABC News со ссылкой на правительство в Афинах. МВФ требует жёстко ограничить полномочия профсоюзов и права трудящихся.

Одиссей и сирены

Министр труда Греции Джордж Катругалос заявил, что правительство Греции выступает против облегчения коллективных увольнений и намерено восстановить коллективные договоры о заработной плате между профсоюзами и работодателями. Последние были прерваны в соответствии с достигнутыми ранее договорённостями с кредиторами.

Переговорщики, представляющие международных кредиторов, вернулись в Афины неделей ранее после того, как заимодавцы поддержали выплату 2,8 млрд евро. 25 октября платёж был официально утверждён Европейским стабилизационным механизмом (ESM) — фондом финансовой стабилизации еврозоны.