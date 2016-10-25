Москва, 25 октября, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Россия и далее готова вводить гуманитарные паузы в Сирии, заверил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

Минобороны.рф Сергей Рудской

«Мы готовы и далее по первому запросу вводить гуманитарные паузы, но при наличии достоверной информации о готовности к выводу больных, раненых и мирного населения», — сказал Рудской.

Он также напомнил, что с 18 октября в десятикилометровой зоне вокруг Алеппо полностью прекращены полеты авиации ВКС России и ВВС Сирии. «Мораторий на удары российской и сирийской авиации вокруг этого города будет продлен», — сообщил представитель Генштаба ВС РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 20 октября в Алеппо в течение трех дней с 08:00 вводились гуманитарные паузы, на время которых сирийские правительственные войска полностью прекращали огонь. Для выхода из Алеппо были подготовлены восемь коридоров: два для боевиков с оружием и эвакуации больных и раненых, шесть — для мирного населения.

Вместе с тем за последние три дня в Сирии не произошло того, что требовалось, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Не произошло того, что требовалось за последние три дня, поэтому сейчас вопрос о возобновлении гуманитарной паузы неактуален», — сказал Рябков.

Террористы из запрещённой в РФ организации «Джебхат ан-Нусра» и их соратники из «Ахрар аш-Шам» попытались сорвать гумпаузу, обстреливая как других боевиков, пожелавших покинуть территорию Алеппо, так и мирных жителей, собравшихся у входа в один из «коридоров».

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