Тюмень, 25 октября, 2016, 18:03 — ИА Регнум. В Тюмени в тяжелом состоянии до сих пор находятся женщина и ребенок, пострадавшие при взрыве бытового газа в Ялуторовске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Палата интенсивной терапии

У женщины обожжено 70% тела, у ее трехлетнего сына — 50%.

«Заживление ожогов — очень медленный процесс. Раньше чем через полторы недели нельзя будет сказать, что состояние стабилизировалось», — пояснила «Уралинформбюро» пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Напомним, сообщение о хлопке бытового газа в Ялуторовске по ул. Комсомольской, 12 (8-квартирный дом, построен в начале 1950-х) поступило 23 октября в 8:55 по местному времени на пульт единой дежурно-диспетчерской службы.

Пострадали четыре человека. Мужчина 39 лет, проживавший в доме, а также 61-летняя женщина, проходящая в момент взрыва мимо, получили порезы. Их после оказания медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение.

Из дома эвакуированы 26 человек: им выделено временное жилье из резервного фонда. Все семьи этого дома получат по 20 тыс. рублей материальной помощи из городского бюджета, сообщает пресс-служба администрации Ялуторовска.

По факту взрыва бытового газа следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

Отметим, что в воскресенье 23 октября также прогремел взрыв бытового газа в Рязани. Погибли три человека, пострадали 13. Возбуждено уголовное дело.