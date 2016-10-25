Анталья, Турция, 25 октября, 2016, 18:01 — ИА Регнум. При взрыве в курортном турецком городе Анталья никто из российских граждан не пострадал, сообщает генконсульство РФ.

Matteo Paciotti

По словам вице-консула России в Анталье Алексея Шиванова, «данные о возможных пострадавших среди россиян не поступали».

Напомним, 25 октября в Анталье на автостоянке у торгово — промышленной палаты прогремел взрыв, от которого пострадали 12 человек. По сообщениям местных СМИ, ни одно из ранений не относится к смертельным. По предварительной информации, взорвалась автомашина, стоявшая на парковке.

По мнению телеканала CNN Türk, который ссылается на местные власти, прогремевший в Анталье взрыв, скорее всего, не является терактом. По данным местных журналистов, специалисты склоняются к мнению, что можно говорить о несчастном случае по техническим причинам.