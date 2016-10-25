Грозный, 25 октября, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Безопасными стали более 3,6 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель в двух субъектах Северного Кавказа. С начала апреля 2016 года, в Чечне было разминировано более 3400 гектаров земли, еще 210 гектаров — очищены от взрывоопасных предметов в Ингушетии, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе Южного военного округа.

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Саперы округа перевыполнили годовой план по разминированию на 40%. До того времени, как на полях установится снежный покров работы будут продолжены. До ноября, когда предполагается окончание работ военных саперов, цифры по перевыполнению будут скорректированы в сторону увеличения.

Как сообщили в округе, в текущем году при сплошном разминировании сельхозугодий были впервые применены два многофункциональных робототехнических комплекса «Уран-6». Инструмент представляет собой гусеничный самоходный радиоуправляемый минный трал.

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Напомним, по плану в 2016 году предстояло очистить в Грозненском, Курчалоевском, Шалинском, Сунженском, Ачхой-Мартановском, Веденском районах Чеченской Республики и Сунженском районе Республики Ингушетия более 2,6 тыс. гектаров земли. В работах по очистке территорий двух северокавказских республик от оставшихся после ведения боевых действий боеприпасов участвуют свыше 900 военнослужащих. Им помогают около 10 расчетов минно-разыскных собак с вожатыми.