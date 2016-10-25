Ярославль, 25 октября, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Ярославские власти поставили всем подрядчикам задачу закончить ремонт дорог к 1 ноября. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, пробы асфальта, взятые со всех объектов, успешно прошли контроль качества.

фото мэрии Ярославля Асфальтировка проспекта Ленина в Ярославле

По словам заместителя мэра-директора департамента городского хозяйства Александра Морозова, в настоящее время работа с асфальтировкой дорожного полотна продолжается только на проспекте Ленина. На улице Дачная и Строителей асфальт уложен в полном объеме.

«Подрядчики активными темпами ведут работы, по завершению которых пройдет процедура приёмки. Отмечу, что пробы асфальта, взятые со всех объектов сотрудниками Технадзора на лабораторные испытания, соответствуют нормативным требованиям», — пояснил Александр Морозов.

При этом, как ранее сообщало ИА REGNUM, на днях в Ярославле разгорелся очередной скандал вокруг качества проводимых ремонтных работ на дорогах города. Пользователи соцсетей возмутились тем, что в погоне за сроками подрядчики работали во время дождя и буквально укладывали асфальт в лужи. Эти утверждения активно подкреплялись соответствующими фотографиями и видео. В результате мэрия была вынуждена оправдываться. Директор «Агентства по муниципальному заказу» мэрии Ярославля Денис Зайцев заявил, что выполнять работы в дождь — это неправильно, а все, что неправильно, «мы принимать не будем».

Между тем, подрядчики, пришпоренные указанием и.о.мэра Ярославля Владимира Слепцова «завершить все работы в этом сезоне без потери качества», активно наводят лоск на свои объекты. По информации департамента городского хозяйства, на улице Строителей завершаются работы по установке ограждений, дорожных знаков и светофорного объекта, продолжается вывоз мусора, осталось выполнить устройство тактильной плитки. На проспекте Ленина по нечетной стороне укладка нижнего слоя асфальта выполнена более чем на 90%, идет асфальтировка прилегающих заездов, площадей, продолжается восстановление тротуарной плитки и газонов. На улице Дачная осталось нанести разметку и завершить благоустройство газонов вдоль тротуаров. На следующей неделе будут взяты вырубки асфальта для лабораторных испытаний, в случае положительных результатов начнется процедура приемки выполненных работ.

«Параллельно сейчас планируем работы на 2017 год. В настоящее время готовы документы на ремонт четырех улиц, текущий ремонт 16 улиц и ямочный ремонт. В зависимости от выделенного финансирования будет определен точный список объектов, планируемых отремонтировать в следующем году», — сообщил Александр Морозов.

Стремление городских властей и подрядчиков закончить и без того затянувшиеся дорожные работы вполне понятно. Вот только не страдает ли при этом качество? На этот вопрос точно ответит лишь время. По условиям муниципальных контрактов на все виды дорожного ремонта предусмотрен гарантийный срок.