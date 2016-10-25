Москва, 25 октября, 2016, 17:54 — ИА Регнум. ВКС России готовы в любой момент нанести удары по боевикам, уходящим в Сирию с территории Ирака, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

«Российские самолеты несут дежурство в воздухе в готовности к незамедлительному нанесению ударов по террористам», — сказал он, отметив, что воздушно-космическими силами России ведется круглосуточное наблюдение за обстановкой в районе сирийско-иракской границы с помощью беспилотных летательных аппаратов и других средств разведки.

Более 60 мирных жителей Ирака погибли, более 200 получили ранения в результате авиаударов коалиции во главе с США за трое суток. У российских военных имеются многочисленные факты нанесения авиационных ударов коалиции, возглавляемой США, по жилым кварталам, школам и другим зданиям гражданской инфраструктуры как в самом Мосуле, так и в других населенных пунктах иракской провинции Найнава.

Боевики «Исламского государства» (запрещена в России) перемещаются из Ирака в Сирию, около 300 террористов прибыли в сирийский Дейр-эз-Зор из Мосула, отметили в Генштабе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филипо Гранди заверил, что ООН в ближайшее время будет в состоянии разместить в палатках 150 тыс. мирных жителей. Последние, как ожидается, покинут Мосул и его окрестности во время операции армии Ирака по освобождению города.

17 октября началась наземная военная операция по освобождению Мосула, в операции участвуют курдские формирования, а также международная антитеррористическая коалиция.

23 октября правительственные войска Ирака добрались до последнего населённого пункта на пути к Мосулу. Иракские военные атаковали пункт Телль-Кайф в пяти километрах от главного оплота ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране.