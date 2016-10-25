Севастополь, 25 октября, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Исполнение контракта на поставку 78 троллейбусов на сумму почти 1,5 млрд рублей требует срочного вмешательства правительства города: поставщик «Тролза-маркет» в (Энгельс, Саратовская область) не подписал лизинговый контракт. Об этом на совещании в правительстве сообщил начальник управления транспортной инфраструктуры Игорь Козин, передает 25 октября корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Троллейбус

«Тролза» должны были предоставить в Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) страховой полис порядка 85%, а они предоставили 70%», — сказал он. Лизинговый контракт на поставку 78 троллейбусов между ГУПом «Севэлектроавтотранс» ГТЛК уже подписан со стороны города.

Троллейбусы должны быть поставлены в течение 240 дней после подписания соглашений контрагентами. Но, как отметил врио губернатора Дмитрий Овсянников, Севастополь уже месяц пребывает в подвешенном положении. «Контракт до конца следующей неделе подписать. Я не думаю, что «ТролЗа» не планирует выполнять такой крупный контракт. Вас отправляем туда, в «Тролзу», — поручил глава города.

Троллейбус рассчитан на эксплуатацию при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов, должен вмещать 97 пассажиров, иметь 26 сидячих мест. Максимальная эксплуатационная скорость — 60 км/ч.

Всего в Севастополе на линию выходят 93 троллейбуса, средний возраст машин 18,3 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь также приобрел в лизинг 90 автобусов на сумму более 650 млн рублей. Однако из-за дефицита водителей категории «Д» на маршруты вышли только 20 автобусов.

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