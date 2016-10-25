Севастополь, 25 октября, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Севастопольский городской суд признал законным отказ правительства Севастополя в проведении гей-парада в Севастополе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября сообщили в пресс-службе городского суда.

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Согласно материалам дела, в программу мероприятий, запланированных на 6−7 мая, входили в том числе, митинг с призывом к легализации в России однополых браков, шествие по центру города гей-парада. Правительство Севастополя отказалось согласовывать мероприятия, так как они были запланированы на улицах и площадях, где расположены детские учреждения и площадки.

Организаторы парада обратились в суд, ссылаясь на нарушение своего конституционного права на свободу собраний и мотивируя свою позицию нормами международного права.

Ленинский районный и Севастопольский городской суд отказали в удовлетворении жалобы организаторов на действия правительства города, ссылаясь на нормы права.

«Право собираться мирно не является абсолютным и может быть ограничено в целях защиты нравственности, здоровья, прав и интересов других лиц, — говорится в разъяснении суда. — Эта позиция суда подтверждается ч.3 ст.55 Конституции РФ и п.2 ст.11 Международной Конвенции о защите прав человека».

Согласно ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.