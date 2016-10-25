Москва, 25 октября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует 26 октября принять участие в Крымском региональном форуме Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин

Президент России выступит на пленарном заседании и ответит на вопросы участников форума. Напомним, форум действий ОНФ в Ялте станет уже третьим в этом году. Два аналогичных мероприятия в таком же формате прошли в Ставрополе и Йошкар-Оле.

В повестку форума будут включены вопросы энергетики и газоснабжения, развитие агропромышленного комплекса и других направлений экономики, реализация туристического потенциала Крыма, проблемы экологии, сохранения объектов культурного наследия, качества услуг ЖКХ и доступности образования.

В течении двух дней работа регионального форума будет проходить на трех площадках: «Образование и культура как основы национальной идентичности», «Качество повседневной жизни» и «Честная и эффективная экономика».