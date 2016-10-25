Саратов, 25 октября, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Это лыжный стадион по качеству может конкурировать с лучшими спортивными аренами Европы, заявил губернатор Валерий Радаев на церемонии открытия, на которую приехала президент Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, передает ИА REGNUM.

saratov.gov.ru Елена Вяльбе и Валерий Радаев

По словам губернатора Радаева, объект будет востребован круглый год. Зимой здесь будут проходить городские и областные соревнования, один их этапов «Лыжни России». Там создана учебно-тренировочная база, которая позволит готовить спортсменов для сборных страны. Он подарил новому спортивному объекту сертификат на получение комплекта спортивного инвентаря — 100 пар лыж и 2 снегохода.

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная обладательница Кубка мира Елена Вяльбе отметила, что была в курсе каждого этапа, начиная с проекта, строительства саратовского лыжного стадиона. «В Саратове создана прекрасная лыжероллерная трасса, которая станет отличной базой для тренировки биатлонистов, лыжников, велосипедистов. Здесь вырастут настоящие спортсмены, — сказала Елена Вяльбе. — Строительство лыжного стадиона будет продолжено, в рамках второй очереди планируется построить гостиницу и столовую для спортсменов. Рада буду приехать на открытие объектов».

Знаменитая спортсменка подчеркнула, что лыжный стадион готов к проведению соревнований всероссийского уровня, например, молодежного первенства России по лыжному спорту. Елена Вяльбе вручила знак Мастера спорта России по биатлону победительнице Всероссийских отборочных соревнований на Юношеские Зимние Олимпийские игры по биатлону в 2016 году, члену сборной России Анастасии Халлиулиной.

Напомним, в 2013 году на 5-й Дачной была построена лыжероллерная трасса. При этом небольшой лесной участок от действующей трассы до стадиона длиной более 250 м остался без твёрдого покрытия. К открытию стадиона его заасфальтировать этот отрезок. В результате на 5-й Дачной создана единая лыжероллерная трасса длиной 2,5 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возведение объекта началось в 2015 году, оно финансировалось из федерального бюджета — 50 млн рублей и областного — 30 млн. Данный объект предназначен для учебно-тренировочного процесса по таким видам спорта как лыжные гонки, биатлон и спортивное ориентирование. Кроме того, трассы будут доступны для всех любителей лыжного спорта.