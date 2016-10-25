Махачкала, 25 октября, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Администрация Махачкалы предписала закрыть все городские автомобильные мойки на время перебоев в водоснабжении, вызванных техническими работами на Миатлинской ГЭС. Созданы рабочие группы, которые ежедневно обходят закрепленные за ними участки, проверяя автомойки на предмет соблюдения предписания, сообщили 25 октября. ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Kin555 Автомойка

Необходимость такой меры объясняется тем, что в случае полноценной работы моек есть вероятность, что верхние этажи многоэтажных домов на территории города останутся без воды. По данным администрации, большинство предпринимателей закрыли свои объекты. Хозяева автомоек, заведения которых находят работающими, закрывают их после беседы с представителями администрации. В случае отказа мэр Махачкалы распорядился применить к ним жесткие правовые меры.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 31 октября дагестанский филиал «Русгидро» проводит профилактические работы на Миатлинской ГЭС, водовод которой обеспечивает дагестанскую столицу водой. На это время будет полностью прекращено водоснабжение северных пригородов Махачкалы, а жители Кировского района города будут получать воду с перебоями.

Временные отключения также запланированы в городе Кизилюрт и поселках Кизилюртовского района. Еще до начала ремонта ГЭС прокуратура Дагестана предупредила Министерство строительства, архитектуры, что ведомство будет привлечено к ответственности за нарушение правил предоставления коммунальных услуг, если суммарное время отключения воды в Махачкале превысит восемь часов в месяц.