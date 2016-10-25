Вильнюс, 25 октября, 2016, 17:27 — ИА Регнум. В Литве продолжаются попытки сформировать новую правящую коалицию. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 октября, пока партии осторожно говорят о том, куда они повернут — в коалицию правящих или оппозицию.

Seimas Palace Здание литовского сейма

Президент Литвы Даля Грибаускайте, судя по всему, желает коалицию из победивших крестьян-зеленых и своих фаворитов консерваторов. Последние желают работать и с Саюдисом либералов, однако крестьяне-зеленые пока такой вариант называют неприемлемым, поскольку до сих пор не утих скандал вокруг возможной коррупции экс-лидера либералов Элигиюса Масюлиса. Грибаускайте, тем не менее, утверждает, что выборы в Литве были демократичные, более прозрачные, чем в 2009 году, потому что число нарушений сократилось почти в 3 раза, после второго тура не было начато ни одно досудебное расследование.

Президент уверяла, что лицо Сейма сильно изменится, а самую большую ответственность должны будут взять на себя победители выборов — Союз крестьян и зеленых Литвы: «Больше всего доверия, мандатов — 56 — получил Союз крестьян и зеленых Литвы. А это еще и большая ответственность. Вместе с победой всегда приходит ответственность. Поэтому формировать коалицию должен именно такой яркий победитель». Она пожелала крестьянам-зеленым создать прозрачное и ответственное большинство, у которого был бы качественно новый взгляд на управление государством, прозрачность управления и ответственность. «Надеюсь, что как Президентский дворец, так Сейм и правительство смогут вместе работать продуктивно и ответственно», — добавила глава страны.

На вопрос, какая коалиция была бы более выгона Литве — крестьян с консерваторами или крестьян с социал-демократами, президент ответила, что она не будет гадать, кого в партнеры выберут победители. «Знаете, это были бы только догадки. Мы видим яркое доверие людей к конкретным политическим силам. Мы знаем распределение сил. Больше всего голосов получили крестьяне и зеленые. Несомненно, они и будут решать и начнут консультации по поводу создания коалиции. Время и исторический опыт показывают, что никакая искусственная коалиция долго не проживет. Партии, победившие на выборах, должны сами договариваться и принять ответственность за управление государством, и только такая коалиция может сохраниться на протяжении всего срока полномочий», — сказала глава страны, которая после прошлых выборов четыре года назад активно вмешивалась в формирование коалиции и даже указывала партиям с кем они должны заключить союз, и какого министра делегировать на какой пост.

Президент пока не сказала, кто из кандидатов на пост премьера лучше всего выполнял бы свои обязанности, хотя крестьяне не скрывают, что хотели бы видеть на этом посту бывшего министра внутренних дел Саулюса Сквернялиса или европарламентария Бронюса Ропе. «В первую очередь все будет зависеть от коалиции. Пока что я вижу открытость и желание разговаривать, разговаривать даже о будущих кандидатурах, но все это в будущем. Но позитивный настрой есть, и я очень надеюсь, что в зависимости от коалиции мы вместе будем договариваться, какой премьер был бы лучше. Сейчас слишком рано для этого», — сказала президент. Также президент говорит, что не оценивала и не обсуждала кандидатов на посты министров, хотя видит, что крестьяне открыты для этих разговоров. «Конкретно сейчас точно слишком рано говорить о конкретных фамилиях, потому что у нас нет еще рамок правящего большинства и всего рисунка. Но я очень надеюсь, что новая коалиция будет понимать Конституционный баланс в государстве, и при назначении министров возможности президентского влияния больше, и требования будут такими же, что и прежде — прозрачность, ответственность и профессионализм. Только то, что я в конституционном отношении могут требовать», — сказала Грибаускайте.

По ее словам, воля избирателей предопределила существенные изменения на политической карте Литвы. «Какими будут эти перемены — хорошими или плохими? Или удовлетворительными? Покажет время и, конечно, правящее большинство. Значительно изменится лицо Сейма. У руля государства встанет 81 новое лицо. Это большие перемены», — констатировала президент.

Грибаускайте 24 октября встретилась с двумя партиями, победившими на выборах — Союзом крестьян и зеленых Литвы и «Союзом Отечества» — Христианскими демократами Литвы. На завершившихся 23 октября выборах в Сейм крестьяне-зеленые получили 56 мандатов, а консерваторы — 31. Председатель консерваторов Габриэлюс Ландсбергис прибыл на встречу с президентом не один, а с бывшим премьером Андрюсом Кубилюсом. Ландсбергис говорит, что с президентом было найдено соглашение, и на ситуацию они смотрят примерно одинаково. «Она непростая, нелегкая. Легкие решения, очевидно, не предвидятся», — сказал лидер консерваторов.

После встречи с президентом консерваторы по-прежнему считают, что переговоры на двух фронтах невозможны. А еще лучше, если в переговорах будет участвовать Движение либералов, потому что только с ним возможна крепкая правая коалиция. По его словам, крестьяне должны решить, с кем они хотят вести переговоры, и тогда сесть за стол переговоров. Если они выберут правых, Ландсбергис готов к переговорам. «Главное, что мы открыты к переговорам и готовы выслушать тех, кто получил доверие жителей», — сказал он.

По словам лидера консерваторов, президент заверила, что не будет ввязываться в формирование коалиции. Кубилюс сказал, что пока не уверен насчет рациональности партии крестьян и зеленых. «На самом деле крестьяне — это та партия, которую мы не знаем так хорошо, как другие партии Литвы. В каком-то смысле, произнесу термин из физики, это малознакомая величина. Это обстоятельство не помогает договориться с такой партией. Поэтому мы хотели бы посмотреть и понять, что это за партия и какое ее руководство, потому что в последнее время мы видели разное поведение. Рациональное поведение Саулюса Сквернялиса, и не совсем рациональное поведение Рамунаса Карбаускиса», — сказал Кубилюс, повторив, что будет просить проверить в специальных службах надежность всех политиков, которые подпишут договор о коалиции.

По словам Кубилюса, партия сможет продемонстрировать рациональность во время переговоров. Он отрицал, что консерваторам будет трудно идти в коалицию с крестьянами и в эмоциональном отношении, потому что в первый раз в истории консерваторы в переговорах о создании коалиции будут не главными, а займут позиции дополнительного компонента.

Консерваторы уже решили, что за стол переговоров с крестьянами сядут Ландсбергис, Кубилюс, Ингрида Шимоните, Дайнюс Крейвис и Ирена Дегутене. В свою очередь Карбаускис, после встречи с президентом сказал, что разговор с Грибаускайте был «очень теплый». Он утверждал, что глава страны выразила абсолютное доверие и не указывала, с кем нужно формировать коалицию.

Пока что наиболее чётко о работе в оппозиции заявил временный глава партии «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жемайтайтис. Он подчеркнул, что есть размышления не о правящей коалиции, а об оппозиции. Жемайтайтис также не пожалел горьких слов в адрес бывшего коллеги по партии Валентинаса Мазурониса, который, по его утверждению, предал партию, сбежав в Рабочую партию. Она в итоге не перешагнула 5-процентный барьер. Партия «Порядок и справедливость» получила на выборах 9 мандатов: 6 — в многомандатном округе, 3 — в одномандатных округах.

Правда, партия еще может лишиться мандатов, потому что созданная Главной избирательной комиссией рабочая группа до 30 октября должна будет установить масштаб подкупа голосов в пользу партии «Порядок и правдивость», зафиксированного полицией в Шилуте. Может случиться так, что политическая сила будет отстранена от выборов в многомандатном округе, тогда ее мандаты разделят между собой другие партии, прошедшие в Сейм. После первого тура пост председателя партии покинул многолетний лидер партии «Порядок и справедливость» Роландас Паксас.

Лидер Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис не раз подчеркивал, что партия «Порядок и справедливость» — одна из тех партий, с которыми он точно не будет формировать коалицию. Жемайтайтис сказал, что не беспокоится по этому поводу, потому что позиции могут еще измениться, а работа в оппозиции точно не была бы для него проблемой. Кроме того, уже на протяжении нескольких недель он не слышит такого категоричного мнения крестьян, а Саулюс Сквернялис не раз говорил, что работать можно со всеми.

По словам Жемайтайтиса, сама партия «Порядок и справедливость» пока что ни с кем объединяться не намерена. А комментируя особенно неудачное выступление на выборах Рабочей партии, он вспомнил Мазурониса, который сбежал к «трудовикам». «Он, растоптав волю избирателей, отнял у нас два мандата, потому что я говорю и о Мазуронисе младшем, о сыне. Валентинас стал членом Европарламента как представитель партии «Порядок и справедливость», не отказался от мандата и ушел руководить Рабочей партией. Андрюс Мазуронис стал членом фракции Саюдиса либералов и тоже унес мандат. Ни партия Валентинаса не прошла в Сейм, ни сам Андрюс. Я считаю, что самое строгое наказание — это наказание избирателей, потому что ложь и непорядочное поведение — это самое худшее», — сказал Жемайтайтис.

Он также порадовался тому, что выборы не выиграл «Союз Отечества», потому что «цинизм и издевательство над жителями — это не то, что привлекает людей». Жемайтайтис подтвердил, что, скорее всего, планирует выдвигать свою кандидатуру на пост постоянного председателя партии «Порядок и справедливость».