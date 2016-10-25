Ярославль, 25 октября, 2016, 17:21 — ИА Регнум. В Управлении Министерства внутренних дел Ярославской области подвели итоги работы за первые 9 месяцев 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM cсообщили в пресс-службе регионального УМВД. За данный период, по сравнению с аналогичным отчетным периодом 2015 года, количество зарегистрированных на территории Ярославской области преступлений снизилось на 7,7% (с 15 270 до 14 093). Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 14,1% (с 3582 до 3076).

фото пресс-службы УМВД по Ярославской области Заседание коллегии УМВД по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2016 года

Снизилось и количество зарегистрированных убийств, за 9 месяцев 2016 года их зарегистрировано 61, за аналогичный период прошлого года — 65.

Так же снизилось количество актов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 7,7%; (с 195 до 180), грабежей — 13,8% (с 659 до 568), разбоев — 20,2% (с 94 до 75), краж всех видов — 12% (с 7893 до 6946).

На улицах города так же стало спокойнее. Число преступлений, совершенных в общественных местах сократилось на 12,5% (с 6154 до 5382), на улицах — на 12,8% (с 3558 до 3103).

Сократилось и количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними. За первые 9 месяцев их было зарегистрировано 346, в этом году — 341.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области в отчетный период была проведена работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий, что дало свои плоды: количество ДТП снизилось на 1358, что составляет — 2,8% от показателя аналогичного периода прошлого года.

Начальник регионального УМВД генерал-майор Николай Трифонов отметил, что наибольшею озабоченность вызывает ситуация с мошенничеством. Он обозначил направления, которым необходимо уделить повышенное внимание: профилактика и раскрытие мошенничеств, оказание государственных услуг населению, соблюдение учетно-регистрационной дисциплины, соблюдение дисциплины и законности сотрудниками органов внутренних дел региона.