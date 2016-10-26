Одесса, Украина, 26 октября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Пресс-служба администрации Одесского морского порта разместила на официальном сайте сообщение о прибытии в порт танкера с 84,7 тонн азербайджанской нефти. Согласно информации порта, данный груз предназначен для Мозырского НПЗ в Белоруссии. Перевалка заняла 4 суток (19−23 октября).

Mapya Нефть

Информацию о том, что нефть действительно предназначена для Мозырского НПЗ, подтвердили также в компании «Белнефтехим». По словам представителей концерна, это вызвано недопоставками российской нефти. «Беларусь прорабатывает различные варианты поставок нефти в связи с недозагрузкой белорусских НПЗ российским сырьем», — говорится в сообщении пресс-службы концерна. В то же время в «Белнефтехиме» не уточнили, идёт ли речь о разовой поставке (закрывающей текущий дефицит) или о диверсификации поставок.

Напомним, руководство республики Белоруссия рассматривало даже поставки нефти из Ирана. «Мы ведем переговоры с Ираном, который мечется в поисках мест для поставки нефти и который снизит нам цену. Вплоть до того, что мы им предоставим все возможности на Мозырском или другом заводе — перерабатывайте свою нефть и продавайте, где считаете нужным», — такое заявление президента РБ Лукашенко распространило государственное информагенство «Белта» двумя неделями ранее. На этот вариант очень рассчитывали на Украине — поставки нефти для белорусских НПЗ дают Киеву заработок на перевалке и транзите. С другой стороны, в Белоруссии не могут не понимать всех связанных с этим рисков. Текущая поставка будет доставлена в Мозырь ж/д транспортом, а печальная ситуация с дефицитом вагонов и ж/д цистерн у «Укрзализницы» не является большим секретом.

«Нефть через Одессу для Белоруссии не может быть дешевле поставок из РФ, — отмечает украинский эксперт, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM. Доставка ж/д транспортом обойдётся «Белнефтехиму» слишком дорого. Думаю, это элемент торга Минска с Москвой — вроде того, который был в 2010—2011 году со своп-поставками венесуэльской нефти [тогда на НПЗ Беларуси было поставлено около 1400 тыс. тонн нефти, причём часть — по своп-схеме, т. е. азербайджанская нефть заменяла венесуэльскую для сокращения транспортных расходов — Ред.]».

На сколько же нефть через Одессу дороже? Как утверждает еще один украинский эксперт, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM, точную цифру назвать однозначно тяжело.

«…[может быть дороже] на 25−30 долл/тонна. Может доходить до 40 долл. Нужно смотреть каждый конкретный случай. «Укрзализниця» может дать скидку на перевозку до 50% при определённых условиях», — подчеркнул эксперт.

Следует также учесть, что на Украине продлено действие 50% скидки на перевалку транзитных грузов в портах. Однако даже со скидками портовиков и железнодорожников такой вариант будет не выгоден не только Белоруссии, но и самой Украине. Дело в том, что РБ — заметный игрок на топливном рынке Украины, повышение стоимости транспортировки отразится на цене бензина и дизтоплива.

Кроме того, ранее эксперты неоднократно отмечали, что азербайджанская нефть — это в первую очередь политика, а не экономика.

На то, что эта поставка разовая, указывает и способ доставки. Для задействования нефтепровода его сначала необходимо было бы заполнить той же самой нефтью, которая будет транспортироваться. Т. е. на одни только технологические нужды ушло бы несколько таких танкеров.