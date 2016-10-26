Одесса, Украина, 26 октября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Пресс-служба администрации Одесского морского порта разместила на официальном сайте сообщение о прибытии в порт танкера с 84,7 тонн азербайджанской нефти. Согласно информации порта, данный груз предназначен для Мозырского НПЗ в Белоруссии. Перевалка заняла 4 суток (19−23 октября).

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Нефть

Информацию о том, что нефть действительно предназначена для Мозырского НПЗ, подтвердили также в компании «Белнефтехим». По словам представителей концерна, это вызвано недопоставками российской нефти. «Беларусь прорабатывает различные варианты поставок нефти в связи с недозагрузкой белорусских НПЗ российским сырьем», — говорится в сообщении пресс-службы концерна. В то же время в «Белнефтехиме» не уточнили, идёт ли речь о разовой поставке (закрывающей текущий дефицит) или о диверсификации поставок.

Напомним, руководство республики Белоруссия рассматривало даже поставки нефти из Ирана. «Мы ведем переговоры с Ираном, который мечется в поисках мест для поставки нефти и который снизит нам цену. Вплоть до того, что мы им предоставим все возможности на Мозырском или другом заводе — перерабатывайте свою нефть и продавайте, где считаете нужным», — такое заявление президента РБ Лукашенко распространило государственное информагенство «Белта» двумя неделями ранее. На этот вариант очень рассчитывали на Украине — поставки нефти для белорусских НПЗ дают Киеву заработок на перевалке и транзите. С другой стороны, в Белоруссии не могут не понимать всех связанных с этим рисков. Текущая поставка будет доставлена в Мозырь ж/д транспортом, а печальная ситуация с дефицитом вагонов и ж/д цистерн у «Укрзализницы» не является большим секретом.

«Нефть через Одессу для Белоруссии не может быть дешевле поставок из РФ, — отмечает украинский эксперт, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM. Доставка ж/д транспортом обойдётся «Белнефтехиму» слишком дорого. Думаю, это элемент торга Минска с Москвой — вроде того, который был в 2010—2011 году со своп-поставками венесуэльской нефти [тогда на НПЗ Беларуси было поставлено около 1400 тыс. тонн нефти, причём часть — по своп-схеме, т. е. азербайджанская нефть заменяла венесуэльскую для сокращения транспортных расходов — Ред.]».

На сколько же нефть через Одессу дороже? Как утверждает еще один украинский эксперт, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM, точную цифру назвать однозначно тяжело.

«…[может быть дороже] на 25−30 долл/тонна. Может доходить до 40 долл. Нужно смотреть каждый конкретный случай. «Укрзализниця» может дать скидку на перевозку до 50% при определённых условиях», — подчеркнул эксперт.

Следует также учесть, что на Украине продлено действие 50% скидки на перевалку транзитных грузов в портах. Однако даже со скидками портовиков и железнодорожников такой вариант будет не выгоден не только Белоруссии, но и самой Украине. Дело в том, что РБ — заметный игрок на топливном рынке Украины, повышение стоимости транспортировки отразится на цене бензина и дизтоплива.

Кроме того, ранее эксперты неоднократно отмечали, что азербайджанская нефть — это в первую очередь политика, а не экономика.

На то, что эта поставка разовая, указывает и способ доставки. Для задействования нефтепровода его сначала необходимо было бы заполнить той же самой нефтью, которая будет транспортироваться. Т. е. на одни только технологические нужды ушло бы несколько таких танкеров.

Поэтому сегодня мы видим даже не торг, а его завершение. О танкере, идущем из Азербайджана в Одессу, Лукашенко заявил БелТА 7 октября, следовательно, контракт на поставку был заключён ещё раньше, т. е. как раз в самый разгар спора между Россией и Белоруссией. Однако уже через несколько дней появилась информация о том, что стороны близки к урегулированию Поэтому скорее всего нынешняя поставка станет единственной. Тем более что в IV квартале 2016 года Россия гарантировала поставку 5 млн тонн для её переработки на белорусских НПЗ. Даже десятой части этого объёма для Минска сегодня не может гарантировать ни Азербайджан, ни Иран.