Ереван, 25 октября, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ работают со сторонами нагорно-карабахского конфликта в том числе над вопросом расширения Наблюдательской миссии ОБСЕ, возглавляемой послом Анжеем Каспшиком. Об этом 25 октября в Ереване в беседе с журналистами заявил сопредседатель Минской группы с американской стороны Джеймс Уорлик.

МИД Армении

Сопредседатели прибыли в Ереван в ходе регионального визита, после посещения Баку и Степанакерта. По словам Уорлика, стороны договорились с этим предложением, и в ходе текущего визита они согласовывают детали его реализации.

По просьбе ереванских журналистов Уорлик прокомментировал свое заявление, сделанное им в Баку, в частности фразу: «Оккупированные земли должны вернуться под контроль Азербайджана». Американский дипломат признал свое авторство, но призвал оценивать ее в контексте всего им сказанного. «Все элементы урегулирования должны обсуждаться на одном столе. Невозможно изъять из контекста один вопрос. Должен обсуждаться вопрос возвращения прилегающих к Нагорному Карабаху территорий, но должно иметь место и открытое обсуждение статуса НКР. Есть и другие вопросы, такие, как возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц. Мы должны открыто говорить о формате и полномочиях международных миротворцев, о коридоре…», — отметил Уорлик.

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25-го октября министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Джеймса Уорлика, Пьера Андрe и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспшика. Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи Налбандян подчеркнул, что Азербайджан, уже несколько месяцев отказывается выполнять договоренности, достигнутые на уровне президентов в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге, препятствуя этим созданию соответствующих условий для продвижения переговорного процесса.

«Вопреки многочисленным призывам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ воздержаться от максималистской и провокационной риторики и действий, Баку продолжает такое поведение, свежим доказательством которого являются звучащие в последние дни из уст азербайджанского руководства заявления, которые искажают суть и дух переговорного процесса и однозначно наносят вред переговорному процессу», — приводит МИД слова министра.