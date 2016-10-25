Кале, Франция, 25 октября, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Сильный пожар вспыхнул 25 октября в северной части лагеря нелегальных мигрантов в Кале, где сейчас проводится операция по расселению его жителей в другие районы Франции, сообщило агентство Reuters.

AmirahBreen В лагере мигрантов в Кале

По данным агентства, над северной частью лагеря «Джунгли», где еще остаются тысячи мигрантов, поднимается густой черный дым.

Напомним, операция по расселению стихийного лагеря мигрантов на окраине Кале, известного под названием «Джунгли», началась утром 24 октября и проводится до настоящего момента. До начала расселения в этом лагере проживало от шести до восьми тыс. мигрантов из Судана, Афганистана и Эритреи, старавшихся попасть в Великобританию через тоннель под проливом Ла-Манш.

По заявлениям французских властей, на данный момент во временные центры по приему мигрантов перевезены более 2300 человек, из которых около 400 являются несовершеннолетними.