Ярославль, 25 октября, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Жители частного сектора Ярославля постепенно переходят на позвонковую систему вывоза мусора. В мэрии Ярославля корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что таким образом профильные предприятия спасаются от убытков при оказании услуги тем жителям, кто за вывоз мусора не платит.

фото мэрии Ярославля Бывшая площадка для мусорных контейнеров

В частном секторе Ярославля нередки ситуации, когда общими контейнерами для мусора пользуются и те, кто платит за услугу, и те, кто платить не желает. В результате предприятия по уборке города жалуются на убытки. Чтобы изменить ситуацию, городские власти приняли решение убрать мусорные контейнеры из частного сектора и вывозить отходы по обращениям жителей.

Для этого людям необходимо заключить договор с предприятием, и дважды в неделю в удобное время машина будет забирать мусор от дома плательщика. Стоимость услуги составляет около 46,5 рублей в месяц на человека.

Однако не все домовладельцы согласны на такие условия. В частном секторе Ярославля проживают более 37 тысяч человек, из них за вывоз мусора платят только 12 тысяч. Куда девают свой мусор остальные — вопрос риторический: коммунальщики постоянно выявляют несанкционированные свалки, ликвидировать которые приходится опять же за счет бюджета.

«В Красноперекопском из 3500 домов договор на вывоз мусора заключили 1900. Это очень мало. За год из бюджета города на уборку несанкционированных свалок в двух районах потрачено около двух миллионов рублей! Если бы жители относились к чистоте города добросовестнее, тогда бы эти средства можно было бы потратить более продуктивно, например, сделать детские площадки. Мы убрали бункер на улице Стачек, очистили площадку, однако до сих пор люди бросают туда мусор», — пояснил первый заместитель главы территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля Сергей Скударь.