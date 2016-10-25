Самара, 25 октября, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Рекордный показатель удалось достичь благодаря намолоту кукурузы на зерно, который хорошими темпами ведется сейчас хозяйствами муниципальных районов. По состоянию на утро 25 октября убрано свыше 30% плановых площадей этой культуры, общий намолот составил 41,6 тыс. тонн при средней урожайности в 36,9 ц/га, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе самарского Минсельхоза.

M.government.ru Уборка урожая

Один из районов области перешагнул рубеж общего намолота зерновых в 150 тыс. тонн — лидером стал Большеглушицкий муниципальный район, где намолот составил 151,8 тыс.тонн.

В настоящее время усилия сельхозтоваропроизводителей Самарской области направлены на оперативное завершение уборочной кампании. Наряду с уборкой кукурузы на зерно, работы в районах активно ведутся по завершению уборки картофеля, подсолнечника, овощей.

Картофель убран уже на площади свыше 5 т.га. (90% плановых площадей), собрано почти 139 тыс. тонн корнеплодов при урожайности 275,9 ц/га. Подсолнечник убран на 425 т. га (75% площадей), намолочено 585,2 тыс. тонн при урожайности 13,8 ц/га, отметили в ведомстве.