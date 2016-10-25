Минск, 25 октября, 2016, 17:09 — ИА Регнум.



пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко

«Рынок ничего не отрегулирует», — констатировал 25 октября Александр Лукашенко, давая напутствия новоназначенным чиновникам МИД и «местной вертикали», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Без наведения порядка и дисциплины, особенно сейчас, мы далеко не рванём. Прекратите всякие разговоры по поводу некоего реформирования, ещё там чего-то. Надо работать с тем, что есть. А реформирование — это совершенствование. Видите что-то не так — совершенствуйте, делайте, но ничего не ломайте, — сказал Лукашенко. — В кризис никто ничего не ломает, да и ломать нечего. Есть предприятия — они должны работать. Выбросьте это всё из головы, что сегодня надо это всё разделить, поделить, приватизировать, и всё само собой пойдет. Никуда ничего не пойдёт, если работать не будем».

Говоря о социальных проблемах во время нынешнего кризиса (официально не признаваемого), Лукашенко отметил, что бедных людей в Белоруссии много и они нуждаются в помощи государства. Он распорядился оказать социальную поддержку малоимущим до следующей выборной кампании.

«Прошли выборы парламентские, ранее — президентские, руки сложили до следующих выборов — потом пойдем к людям, будем их уговаривать, агитировать, просить, — сказал Лукашенко. По его мнению, «этого быть не должно» и с людьми надо работать каждый день.

«Посмотрите: по зарплате сейчас проблем много. Нам надо, кстати, в Администрации, в правительстве подумать, как поддержать людей бедных. У нас их немало. Надо поддержать и по зарплате, и по каким-то пособиям и так далее. Мы за деревьями не видим мелколесья», — обратил внимание Лукашенко.

«Когда, вроде, кажется, тут более-менее средние люди, высшие люди получают какую-то зарплату, какие-то предприятия имеют более-менее нормальную зарплату, но мы не видим бедолаг. Вот ту надо что-то делать, нельзя обижать людей. Или догружать их, предлагать работу на каждом предприятии и соответственно доплачивать», — предложил он.

По мнению Лукашенко, настал тот час, когда надо поддержать работников культуры и социальной сферы — самые малооплачиваемые категории работников. Отметим, что «нормальной» зарплатой у работников культуры и соцработников считается $100−150 в эквиваленте.

«Как это сделать — надо подумать, — сказал руководитель постсоветской республики. — Рынок ничего не отрегулирует».

Лукашенко также потребовал заняться решением проблем в провинции, уделив особое внимание предприятиям и, опять же, «наведению порядка». Для этого, считает он, должно быть выполнено его поручение по распределению территорий, их закреплению за предприятиями и учреждениями, чтобы не из городских бюджетов тратились деньги на уборку листвы и прочие коммунальные работы.

«Бешеные деньги» на дворников и других работников тратиться не должны, распорядился он. В итоге, как ожидается, белорусские райцентры будут со «своим лицом» и москвичи по-прежнему будут констатировать, как в Белоруссии «чистенько».

Указания были даны также новым ректорам вузов. В частности, критике была подвергнута система Централизованного тестирования (ЦТ, аналог российского ЕГЭ).

Лукашенко отметил, что «в самом процессе тестирования мы не видим человека» и дал указание проработать вопросы отбора «на отдельные специальности». В итоге система ЦТ, которой так долго гордились в Белоруссии и считали «справедливой» и едва ли не самой совершенной в мире, будет подвергнута коррекции.

«Нам надо оптимизировать сроки обучения», — считает Лукашенко. Для этого надо «убрать из программ всё лишнее», сократить сроки обучения, «шлифануть» учебные программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Александр Лукашенко назначил новых послов и других чиновников, а также ректоров вузов. Выступая перед новоназначенными, он подчеркнул важность развития отношений с Западной Европой и заявил о необходимости «осуществлять прорыв, используя все факторы и методы работы» в отношениях с Германией. Он также заявил: «От товарооборота, как главного показателя, никуда не деться. Представлять страну придется, но отвечать перед своей страной придется за конкретный товарооборот. Потому что это валюта, деньги. Это главный вопрос жизни нашего государства».