Рига, 25 октября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. В Латвии поправки к закону, направленные на так называемую борьбу с нелояльными учителями и директорами школ, планируется остановить на стадии рассмотрения в Сейме, заявила председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Илзе Винькеле, сообщает портал Rus.delfi.lv.

pixabay.com Проверка на лояльность в Латвии

По словам Винькеле, депутаты должны понимать, что продвижение поправок в нынешнем виде и редакции способствуют нестабильности и разжиганию розни. «В случае принятия такой нормы может сформироваться практика, при которой директор латышской школы, критикующий правительство, будет восприниматься как герой, а директор русской школы в этом случае может потерять свой пост», — заявила Винькеле.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале октября правительство Латвии одобрило разработанные Министерством образования и науки по инициативе министра Карлиса Шадурскиса поправки к закону об образовании, предусматривающие для работодателя возможность незамедлительно уволить руководителя учебного заведения или педагога, если выявлено, что он нелоялен Латвии, ее Конституции или обучает детей «неправильным вещам».

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