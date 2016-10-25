Красногорск, 25 октября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Минимальный размер пенсии может быть изменен для жителей Московской области. Министерство экономики региона предложило установить сумму в 9,1 тыс. рублей в качестве минимального порога для подмосковных пенсионеров, сообщает «Радио 1» со ссылкой на министра экономики Московской области Ирину Смирнову.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Сегодня на заседании правительства Подмосковья в рамках прогноза бюджета мы предложили на следующий год с учётом тенденций по инфляции ввести минимальную пенсию на уровне 9,1 тысячи рублей», — пояснила Смирнова.

Она также отметила, что повышение пенсий, в случае принятия нового минимального значения, ожидает около 150 тысяч человек.

Напомним, законопроект «О бюджете Московской области на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов» Мособлдума официально должна принять к рассмотрению в этот четверг, 27октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области прожиточный минимум составляет 8 950 рублей. Размер социальной пенсии ранее составлял 8,2 тысячи рублей. В 2016 году региональную доплату к пенсии неработающим пенсионерам было выделено около 4,2 млрд рублей.