Москва, 25 октября, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Для благоустройства в рамках программы «Моя улица» в 2017 году будут использованы 87 наименований (800 тыс.кв. м) гранитной плитки различных размеров и цветов, заявил в ходе публичных слушаний 25 октября первый заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Раис Чигликов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Закупаемая плитка из природного камня должна быть изготовлена с противоскользящей обработкой.

dustwavestock.deviantart.com Гранитная плитка

«Термообработка камня является обязательным условием. Обычно она выполняется газовыми горелками. За счёт входящего в состав гранита кварца верхняя часть от нагрева отшелушивается и получается шероховатая поверхность», — подчеркнул Чигликов.

Чиновник обратил внимание на то, каждая партия изделий будет сопровождаться документом (паспортом) качества произвольной формы, в котором будут указаны наименование и адрес предприятия-изготовителя, номер и дату выдачи паспорта, номер партии, вид изделия, наименование горной породы, из которой изготовлено изделия, физико-механические свойства горной породы, обозначение стандарта (в данном случае ГОСТ 32 018−2012).

Стоит отметить, что качество поставляемого на улицы Москвы камня будет контролировать специальная служба. А закупка больших партий материала позволит более тщательно осуществлять контроль, а также оптимизировать цену и сроки поставки, чтобы не возникало проблем при проведении работ по укладке.

Добавим, что в ближайшее время на «Бирже торгов» будут объявлены 9 закупочных процедур на поставку материалов из природного камня. Суммарная стартовая стоимость закупок, заказчиком которых выступает ГБУ «Автомобильные дороги», составит 6,78 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские чиновники убеждены, что замена асфальта на плитку пойдет москвичам на пользу, поскольку в жару асфальт плавится и людям приходится дышать ядовитыми испарениями.

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