Вильнюс, 25 октября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Победивший на выборах в Литве Союз крестьян и зеленых сегодня, 25 октября, сел с консерваторами за стол переговоров по поводу формирования правящей коалиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В переговорах участвовали пять представителей крестьян — парламентарий Повилас Урбшис, парламентарий Рима Башкене, экономист Стасис Якелюнас, Еугениюс Йовайша, Томас Томилинас. Консерваторы доверили проведение переговоров председателю партии Габриэлюсу Ландсбергису, Андрюсу Кубилюсу, Дайнюсу Крейвису и пресс-атташе Йонасу Сурвиле. По словам Урбшиса, первым вопросом будет рассмотрение широкой коалиции, в которой были бы три партии: крестьяне, консерваторы и социал-демократы. Позже будут рассмотрены программы и возможности их осуществления.

После встреч с консерваторами и социал-демократами их партия решит — нужны ли еще встречи или можно уже определиться. Координатор консультативной группы парламентарий Урбшис утверждал, что нельзя тянуть, и что консультации могут закончиться за один день. Цель консультаций — подготовить почву для переговоров о формировании коалиции.

Напомним, Союз крестьян и зеленых на выборах в Сейм получил 54 мандата, консерваторы — 31, социал-демократы — 17. Президент Грибаускайте 24 октября встретилась с главами Союза крестьян и зеленых Литвы и Союза Отечества-Христианских демократов Литвы и пожелала крестьянам создать прозрачную и ответственную правящую коалицию.