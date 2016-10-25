Мурманск, 25 октября, 2016, 16:47 — ИА Регнум.



kerttu Пистолет в руке преступника

В текущем году в Мурманской области зарегистрировано 11 247 преступлений, что на 11,4% или 1 445 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в текущем году снизилось на 8,9%.

«Вместе с тем, удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве зарегистрированных преступлений увеличился на 0,5% и составил 17,4%, а количество убийств (с покушениями) возросло на 32,4%, — отметили в прокуратуре. — На 5,7% снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Количество лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, уменьшилось на 14,3%, а число лиц, погибших в результате преступных посягательств — на 15,3%».

На 13,2%, по данным ведомства, сократилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Число преступлений экономической направленности снизилось на 9% и составило 405. Уменьшилось и количество преступлений коррупционной направленности — на 43%.

«На 6,3% увеличилась преступность среди несовершеннолетних, — сообщили в прокуратуре. — Удельный вес подростковой преступности составил 6,4%, что несколько выше, чем в среднем по Российской Федерации. Анализ социально-экономический характеристики преступности свидетельствует об увеличении на 7% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления».

Почти каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, добавили в прокуратуре.

Напомним, летом текущего года в Мурманской области увеличилось количество тех, кто отбывает наказание в подразделениях УФСИН. Как сообщало ИА REGNUM, происходящее связывают с тем, что в течение 8 месяцев 2015 года и в январе 2016-го в Мурманскую область прибыло 755 человек из Республики Коми.