Псков, 25 октября, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Среднедушевые денежные доходы населения Псковской области в январе-августе 2016 года, по предварительным данным, составили 20 808 рублей в месяц. Как сообщил сегодня, 25 октября, Псковстат, это больше на 4,2%, чем в январе-августе 2015 года, однако в реальном выражении среднедушевые денежные доходы снизились на 3,3%.

Анри Жюль Жан Жоффруа. Работа в школе

Средняя заработная плата в Псковской области за восемь месяцев 2016 года, по оценке, составила 21 795 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 2,6%, но в реальном выражении, с учётом индекса потребительских цен, сократилась на 4,8%.

При этом наиболее высокий размер оплаты труда сложился в финансовых организациях (42 292 рубля — на 94% выше среднеобластной) и в госуправлении (31 488 рублей, на 44,5% больше средней по региону).

У работников образования Псковской области средняя зарплата в январе-августе 2016 года составила 17 297 рублей — это на 20,6% меньше среднемесячной зарплаты в целом по области. В здравоохранении зарплата в среднем составляла 20 515 рублей в месяц — 94,1% от средней по региону.