Барнаул, 25 октября, 2016, 16:43 — ИА Регнум. В Сибирь неожиданно пришли снежные метели. Количество осадков в некоторых регионах за день превысило недельную норму. Дорожная техника хоть и встречается на трассах, но осуществлять должную уборку снега пока не получается. Такой вывод сделал корреспондент ИА REGNUM, написав региональный обзор и проехав сейчас по одной из главных магистралей Барнаула (столица Алтайского края) — Павловскому тракту.

Светлана Шаповалова В октябре Барнаул замело снегом

Светлана Шаповалова За день барнаульские дворы превратились в сугробы

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Из 2−3 существующих полос из-под снега кое-где проглядывает только одна. На обочинах образовалась наледь, сила ветра существенно мешает видимости.

Светлана Шаповалова Автомобили не рискуют двигаться более 80 км/ час из-за метели

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичную ситуацию переживают в частности автомобилисты и дорожники Новосибирской области. Губернатор региона даже пообещал, что за недобросовестное отношение к очистке дорог кое-кто может поплатиться и должностями.

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Между тем, в связи с прогнозом синоптиков, в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Осадки в виде снега и мокрого снега не прекращаются. Скорость ветра составляет 8−13 метров в секунду, — местами порывы до 17−22. Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась на федеральных трассах Р-256 в Бийском и Зональном районах, А-322 в Алейском и Рубцовском районах, на автодорогах местного значения в Благовещенском районе и Славгороде.

Светлана Шаповалова Заснеженная трасса под Барнаулом 25 октября 2016 года

Светлана Шаповалова Снег и метели в Барнауле к вечеру только усилились

ФКУ Упрдор «Алтай» просит водителей по возможности воздержаться от поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим, предписания дорожных знаков и разметки.