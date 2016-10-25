Ставрополь, 25 октября, 2016, 16:41 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Нет света

Частые аварии в последнее время на электросетях в Ставрополе происходят из-за неисправности фидеров частных собственников электросетей краевой столицы. Такие данные озвучены 25 октября на совещании в городской администрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе руководства города.

Ответственность за подачу электричества городу лежит на Ставропольских электрических сетях, имеющих частных собственников. В свою очередь собственники заявили о неисправности 99 фидеров в своих сетях, обеспечивающих светом значительную часть города.

Из-за частых аварий отключаются также светофоры, останавливаются троллейбусы, страдают жители города, у многих из которых индивидуальная отопительная система также зависит от бесперебойной работы электросетевого хозяйства.

Собственники пообещали в течение месяца починить только треть из обозначенных неисправных фидеров. Однако главу краевой столицы этот ответ не устроил. Андрей Джатдоев предложил ускорить восстановление неисправных сетей.

В противном случае он предложил вернуть электрические сети в собственность муниципалитета. Прокуратура также намерена дать оценку действиям собственников в ситуации учащающихся аварий в электросетевом хозяйстве города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период 18−24 октября в краевой столице трижды происходили аварии с электроэнергией. 18 октября из-за аварии на трансформаторе на «Западной» подстанции без света остались несколько тысяч жителей Юго-западного района и Мамайки. Были отключены светофоры, образовались пробки.

20 октября в Ставрополе произошла вторая авария, которая привела к отключению электроэнергии у порядка 1 тыс. жителей Северо-западного района. 24 октября — очередная авария оставила без света жителей Ленинского и Октябрьского районов краевой столицы.