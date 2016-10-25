Грозный, 25 октября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В Чечне с начала текущего года ликвидированы два боевика, еще 17 участников незаконных вооруженных формирований задержаны. Всего было пресечено 90 преступлений террористической направленности. Такие данные привел глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании коллегии МВД.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

В мероприятии приняли участие первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов, бывший командующий Ограниченной группы войск (ОГВ) по проведению контртеррористической операции на Северном Кавказе Сергей Власенко, командующий ОГВ© Александр Попов, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Среди важнейших проблем, которые решают правоохранительные структуры в сфере общественной безопасности, Кадыров назвал также аварийность на дорогах и наркоманию. Так, несмотря на снижение числа ДТП, в автоавариях погиб 91 человек.

Борьба с наркоманией, хоть и приносит свои результаты, но число преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков, также значительно — с начала 2016 года их выявлено более пятисот.

Отметим, что общее количество особо тяжких преступлений в Чечне в 2016 году снизилось на 31%, до 5% уменьшилось количество тяжких преступлений, почти на 16% снизилось число преступлений против личности.