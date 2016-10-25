Ставрополь, 25 октября, 2016, 16:28 — ИА Регнум.



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Низкая платежная дисциплина за электроэнергию негативно влияет на инвестиционную привлекательность регионов Северо-Кавказского федерального округа. Об этом заявил 25 октября на совещании в Ставрополе замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в дирекции по связям с общественностью «МРСК Северного Кавказа».

Северный Кавказ негативно выделяется на фоне других регионов России, заявил Черезов. Он перечислил и другие факторы, негативно влияющие на развитие электросетевого хозяйства региона. Это высокий уровень физического износа оборудования до 90%, неразвитость сетевой инфраструктуры, потери, аварийность, незаконные подключения к сетям, ограничения в техприсоединении.

Долг за электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии превысил 36 млрд рублей, а на розничном рынке — 20 млрд рублей. Причем, больше всего долгов накопили Дагестан и Чеченская Республика. На этом фоне положительно отличаются Ставропольский край и Карачаево-Черкесия.

Основные злостные неплательщики — это предприятия ЖКХ (до 40%) и население (до 33%).

Неплатежи срывают ремонтные программы, потому что финансирование работ идет стихийно по мере поступления денег: «Если все останется без изменений, из такого капкана мы не выберемся», — сказал представитель Минэнерго.

Неплатежи и срыв ремонта приводят к росту аварийности на Северном Кавказе. Здесь аварийность самая высокая в России. Причем, 80% аварий происходят из-за дефектов, которые легко исправляются во время плановых ремонтов.

Черезов считает, что исправлять ситуацию с должниками должны региональные власти. Как ранее сообщало ИА REGNUM, об этом недавно говорил и вице-премьер РФ Александр Хлопонин на совещании по вопросам развития ТЭК Северного Кавказа. По его словам федеральные власти взяли под контроль этот аспект работы властей субъектов РФ.

Он призвал власти субъектов СКФО до 1 ноября 2016 года актуализировать дорожные карты по нормализации ситуации в топливно-энергетической сфере и подготовить доклад в федеральное правительство.

Напомним также, что электросбытовая компания Ставропольского края «Ставропольэнергосбыт» заключила агентский договор с коллекторской фирмой из Москвы, которая теперь будет применять к злостным должникам меры по взиманию задолженностей за свет. Отметим, что по данным МРСК, 96% абонентов-неплательщиков поспешили оплатить свои долги после предупреждения энергетиков о том, что должник не только будет обязан оплатить пени, но и будет отключён от электроснабжения.

В сентябре от электричества были отключены за долги 167 физических лиц и 41 компания. С начала года от света был отключен 3 671 абонент.

Отметим также, что только в Ставрополе за последнюю неделю трижды происходили аварии в электрических сетях, которые оставляли без света тысячи человек.