Челябинск, 25 октября, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Сотрудники центра «Э» и челябинского управления ФСБ задержали 36-летнего жителя Челябинска, который предположительно поджег в конце 2015 года строящуюся часовню, расположенную на территории будущего кафедрального собора Рождества Христова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правоохранительных органах региона.

955169 Поджог

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, подозреваемый в преступлении ранее привлекался к суду за преступления против личности и собственности, неоднократно получал административные наказания, в том числе за уничтожение или повреждение чужого имущества.

Отдел полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинск возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей — пять лет лишения свободы.

В настоящее время с подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Следственными органами выясняются мотивы к совершению поджога и обстоятельства произошедшего. Проверяется причастность задержанного к совершению подобных правонарушений.

В Челябинской епархии ущерю от поджога оценивают в 300 тыс. рублей.

«В интересах следствия было решено не предавать это дело широкой огласке. Лицо, задержанное правоохранительными органами, — это человек скорее всего не здоровый, он рассчитывал на то, что во всех СМИ будут трубить, что он такой «великий» поджигатель, что он «Герострат». Поэтому было принято решение ничего не говорить. Не потому, что мы стесняемся, что нам было стыдно, что мы переживали, что пожар там проглядели, а потому что это было в интересах следствия», — сообщил ИА REGNUM секретарь челябинской епархии отец Игорь Шестаков.

«Все, что случилось в конце 2015 года, было примитивным до предела. Человек, воспользовавшись оплошностью сторожей, охраны, пролез под забором (сейчас все дыры ликвидированы) по глубокому снегу, дождался пока сторож отойдет, быстренько поджег и убежал», — пояснил отец Игорь Шестаков.

Напомним, на территории, где происходит строительство кафедрального собора Рождества Христова, для временных богослужений возводился малый деревянный храм. На момент поджога в ноябре 2015 года он был построен на 70%. В настоящее время этот храм является действующим.