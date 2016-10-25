Петрозаводск, 25 октября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. В проекте бюджета Карелии на 2017 год запланировано увеличение расходов на содержание и ремонт дорог в районах, а также на повышение оплаты труда работников дошкольных учреждений в муниципалитетах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации республики, основные параметры проекта регионального закона «О бюджете Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» представила сегодня, 25 октября, на брифинге в правительстве министр финансов Карелии Ирина Ахокас.

memyselfaneye Ремонт дороги

Работа над финансовым документом находится в завершающей стадии. Предполагается, что общий объем доходов бюджета на 2017 год составит 30 млрд рублей. В связи с прогнозируемым ростом промышленного производства, предусмотрен рост налоговых поступлений. В 2017 году объем налоговых и неналоговых доходов бюджета планируется в сумме 21,2 млрд рублей, который на 1,1 млрд рублей (на 6%) превышает оценку по доходам 2016 года.

На расходы в следующем году планируется выделить 31,9 млрд рублей. На обеспечение социальных гарантий жителей планируется направить 70% расходов республиканской казны.

По словам министра, в 2017 году существенно увеличиваются расходы на формирование Дорожного фонда Карелии. «Мы учли изменения в Бюджетный кодекс, которые предусматривают необходимость возмещения в Дорожный фонд в полном объеме доходов, поступающих от акцизов на нефтепродукты и транспортного налога. В связи с этим в структуре бюджета республики изменилась доля расходов на дорожное хозяйство, и будут увеличены объемы средств, которые направляются на содержание и ремонт автодорог, в том числе муниципальных, — отметил Ирина Ахокас.

Существенно меняется удельный вес расходов и на сферу образования, отметили в пресс-службе и пояснили, что в первую очередь, это связано с тем, что возросло число детей, получающих дошкольное и общее образование. Второй фактор — планируется увеличение расходов на оплату труда работников дошкольного образования.

«В следующем году предполагается выполнение критериев, которые установлены в «майских указах» президента России, в части роста оплаты труда работников муниципальных учреждений дошкольного образования. Мы должны будем увеличить расходы на оплату труда, чтобы повысить им заработную плату», — заявила Ирина Ахокас. «По остальным категориям работников социального блока показатели, установленные в «майских указах», достигнуты уже в этом году», — добавила она.

Как рассказала министр, для обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных образований, на следующий год предлагается усилить финансовую поддержку городских округов и поселений. Межбюджетные трансферты предусматриваются в сумме 7,6 млрд рублей, или 24% от общего объема расходов республиканского бюджета. Дефицит бюджета в следующем году составит 1,9 млрд рублей, в 2018 и 2019 годах — 1,6 млрд рублей.

26 октября проект республиканского бюджета будет рассмотрен на заседании правительства Карелии, после чего внесен на обсуждение в Законодательное собрание. 17 ноября в карельском парламенте состоятся публичные слушания по бюджету.