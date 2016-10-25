Ульяновск, 25 октября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Ульяновские депутаты всех уровней должны объединиться и вести совместную работу в интересах жителей региона. Это также должно позитивно повлиять на развитие основных сфер экономики области. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, эта тема стала главной на встрече губернатора Сергея Морозова с депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации 24 октября.

ulgov.ru Ульяновские депутаты

В рамках встречи Морозов подчеркнул важность выстраивания эффективной совместной работы федеральных, региональных и муниципальных парламентариев. По его словам, благодаря тому, что представленность Ульяновской области в Государственной думе седьмого созыва, по сравнению с предыдущими годами, существенно увеличилась (сейчас регион в федеральном центре представляют семь депутатов), лоббирование интересов региона и взаимодействие с федеральными структурами должны стать более эффективным.

«Впервые в истории Ульяновской области на одной площадке собрались депутаты всех категорий, чтобы сконструировать передовую «депутатскую вертикаль». Основным направлением её работы будет согласованное решение стратегических задач социально-экономического развития Ульяновской области на ближайшие пять лет. Взаимодействие депутатского корпуса позволит нам не только донести интересы и проблемы местного уровня на федеральный, но и, наоборот, реализовывать посылы федерального центра в конкретных решениях в интересах жителей региона и муниципалитетов», — уверен Морозов.

По его словам, также одним из приоритетных направлений совместной работы консолидированного депутатского корпуса должна стать постоянная и целенаправленная работа с наказами избирателей и продвижение интересов региона: «Мы обязаны выступать, как единая команда, объединенная единой целью, которая звучит очень просто — благополучие и процветание региона и его жителей».

Одним из ключевых вопросов встречи также стало повышение эффективности социально-политической деятельности депутатского корпуса. В рамках внесенных изменений в Регламенты Государственной думы страны и Законодательного собрания Ульяновской области плановые пленарные заседания перенесены на третью неделю месяца. Последняя неделя при этом будет отведена на работу депутатов с гражданами в муниципалитетах субъекта.

По словам депутата Госдумы Владимира Шаманова, это позволит не только повысить эффективность исполнения наказов избирателей, но и укрепит взаимодействие всех уровней представительной власти: «Сейчас одной из наших основных задач является создание регионального подхода при формировании федерального бюджета. Важно слышать и учитывать мнения регионов в этом вопросе. Поэтому налаживание эффективного взаимодействия с региональной властью, в том числе правительством и Законодательным собранием Ульяновской области, должно стать неотъемлемой частью этого процесса».

Свои инициативы, направленные на развитие муниципальных образований и повышению эффективности работы депутатского корпуса, также высказали представители муниципальных округов. В частности депутат Совета депутатов Павловского района Ольга Букина выступила с предложением создания мобильных депутатских центров. По ее словам, в настоящее время не каждый человек может приехать в районный поселок на встречу с представителями власти. Поэтому важно не просто сформировать депутатские центры для приема граждан, но и сделать их мобильными.

По словам руководителя Комитета Димитровградского отделения партии «Единая Россия» Сергея Зуева, налаженное взаимодействие между всеми уровнями представительной власти позволит, в первую очередь, решать задачи муниципалитетов, связанные с федеральной нормативной базой.

В ходе встречи депутаты Законодательного собрания озвучили ряд законодательных инициатив. В частности они предлагают внести изменения в федеральное законодательство по запрету свободной продажи спиртосодержащих настоек.

Председатель комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества Василий Гвоздев передал представителям Совета Федерации более 20 тыс. подписей жителей за ограничение продажи данных настоек.

«Сегодня с целью внесения соответствующих поправок в федеральный закон нами были переданы наказы наших избирателей, которые обеспокоены свободной продажей, так называемых, «фанфуриков». Сегодня эти спиртосодержащие настойки можно приобрести без каких-либо ограничений 24 часа в сутки. Мы собрали большое количество подписей на территории всех муниципальных образований нашей области и продолжим их собирать. Уверен, что после их передачи в Государственной думе начнется разработка соответствующего законопроекта, который решит проблему, беспокоящую многих жителей нашей области и всей России», — отметил Гвоздев.