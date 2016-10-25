Севастополь, 25 октября, 2016, 15:59 — ИА Регнум. 30% населения Севастополя получили прививки от гриппа в рамках предсезонной иммунизации. Об этом говорится в сообщении межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, сообщает 25 октября корреспондент ИА REGNUM.

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«В настоящее время в городе привиты 122 тыс. 581 человек, что составило 30% от общего населения», — говорится в нем. Среди них — более 79 тыс. 577 взрослых, 43 тыс. детей и более полутора тысячи беременных женщин. Иммунизация проводится вакцинами «Совигрипп», «Ультрикс», «Гриппол плюс», «Гриппол», «Ваксигрипп».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 1 ноября — окончания сроков вакцинации — медики планировали привить 165 тыс. человек.

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По данным мониторинга, эпидемиологическая ситуация в Севастополе по (ОРВИ) и гриппу находится в пределах сезонной нормы, случаев заболевания гриппом не зарегистрировано. На текущей неделе в различные лечебно-профилактические учреждения города с симптомами ОРВИ обратились 1 тыс. 470 человек, показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 34%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе и феврале 2016 года в Севастополе были зафиксированы случаи заболевания вирусом гриппа А (Н1N1), один человек скончался.