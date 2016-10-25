Крым может столкнуться с дефицитом льготных лекарств из-за «отказников»
Симферополь, 25 октября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Жители Крыма отказываются от льготных лекарств в рамках федеральных программ, тем самым вызывая возрастающую нагрузку на региональный бюджет. Об этом 25 октября сообщил министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко, передает «Новый день».
«Они получают денежную компенсацию в надежде на то, что будут получать льготы по заболеваниям по региональной программе», — заявил Голенко, добавив, что в число «отказников» попали уже 65 тысяч человек.
По его словам, чаще остальных отказываются от лекарств при этом пожилые люди и, тем самым, идут на серьезный риск. В то же время средняя стоимость рецепта по федеральной льготе составляет 3 тыс. 477 рублей, подчеркнул глава Минздрава РК.
«Это нагрузка на республиканский бюджет, и сейчас создаются проблемы в обеспечении региональной льготы», — подчеркнул министр здравоохранения, отметив, что, в свою очередь, по лекарствам федеральные программы ограничений практически не имеют.
«(Люди) не задумываются, что им придется делиться препаратами с теми, кто раньше вошел в региональную программу. При этом региональный бюджет вполовину меньше того, что республике выделяют из федерального бюджета», — констатировал Голенко.
Несмотря на то, что выбор по льготам на 2017 год нужно было сделать до 1 октября и теперь его менять уже поздно, глава Крыма Сергей Аксенов поручил ответственным ведомствам провести среди граждан разъяснительную работу.
Отметим, что граждане Крыма могут получать бесплатные лекарственные препараты по двум льготам — федеральной и региональной. Первая из них распространяется на 10 категорий граждан, среди которых участники боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также все инвалиды.
По региональной льготе лекарства, в свою очередь, могут получить те граждане, которые имеют заболевания из перечня, утвержденного Советом министров РК.
Если по федеральному направлению в начале 2016 года число льготников составляло 135 тыс. человек, сейчас оно снизилось до 70 тыс. Между тем, число граждан, пользующихся региональной льготой, постоянно растет — их в начале года было 125 тыс., а сейчас уже почти 190 тыс.