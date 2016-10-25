Ярославль, 25 октября, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Проект «Кинолето» Ярославского музея-заповедника вошел в шорт-лист Международного конкурса Eventiada Awards-2016. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры Ярославской области, он попал в номинацию «Лучший проект, посвященный году российского кино».

Логотип проекта «Кинолето»

Всего на конкурс поступило более 800 работ из 123 городов России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Польши и Венгрии. Победители будут определяться в нескольких номинациях — корпоративные, студенческие, школьные, спецноминации.

В число финалистов вошли проекты из Пскова, Нижнего Новгорода, Тулы, Барнаула, Томска и Ярославля. Претенденты на победу были определены в результате голосования Экспертного совета.

Все работы, попавшие в шорт-лист, допускаются до публичных защит перед жюри. Защиты проектов состоятся 10 ноября в МИА «Россия сегодня». Награждение победителей состоится на той же площадке 11 ноября в рамках Leadership Dialogue Forum.