Москва, 25 октября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. На ЧМ по футболу в 2018 году в Москве ожидают приезда 1,5 млн человек, заявил на заседании комиссии Мосгордумы представитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма столицы Константин Горяинов. По его словам, в городе проводятся работы по подготовке отелей.

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На данный момент общий номерной фонд отелей столицы растет, единовременно в городе могут разместиться в отелях более 100 тысяч человек.

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Кроме того, на заседании столичного парламента был поднят вопрос об ужесточении правил для работы гостиниц, в том числе хостелов. Как заявила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева, ежегодно в ведомство поступает порядка 1000 жалоб на состояние хостелов. По ее словам, с начала 2016 года закрыто 35 хостелов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Горяинов сообщил, что в городе открыты порядка 1000 хостелов. Власти города планируют отрегулировать работу хостелов к 2018 году.