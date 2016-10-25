Липецк, 25 октября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Несовершеннолетний житель города Липецка признан виновным в умышленном причинении человеку тяжкого вреда здоровью, повлекшего потерю органа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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По материалам уголовного дела, на Центральном пляже 15-летний юноша отдыхал с друзьями, и встретил подвыпившего мужчину, который присоединился к ранее не знакомой ему компании подростков. Через некоторое время он не нашел своего мобильного телефона и стал обвинять одного их подростков в краже, набросился на него и стал душить. Друзья не могли оттащить нетрезвого мужчину от товарища.

В итоге один юноша достал раскладной нож и два раза ударил им мужчину в область руки, еще два раза — в поясничную область. Пострадавший из-за полученных ранений лишился почки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Учитывая противоправное поведение потерпевшего, суд приговорил подростка приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Его родители должны будут выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшему. Приговор еще не вступил в законную силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Липецке с начала 2016 года гражданами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, совершено 151 преступление — на 20 больше, чем в аналогичном периоде 2015 года. В структуре подростковой преступности преобладают кражи, грабежи и угоны автотранспорта. 26 нарушений были совершены молодыми людьми в состоянии алкогольного опьянения. За продажу спиртного несовершеннолетним к административной ответственности были привлечены 235 продавцов и одно юридическое лицо. Преступлений в состоянии наркотического опьянения за отчетный период не было зарегистрировано.

С начала года на учет поставили 512 несовершеннолетних правонарушителей и 392 неблагополучные семьи. Всего под надзором профильных служб сегодня находятся 1385 липчан до 18 лет.