Саранск, 25 октября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Мордовия вошла в число территорий с высоким уровнем индекса экономической активности. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве со ссылкой на исследование Центра развития Высшей школы экономики по итогам августа 2016 года.

Nikolai Chikrinyov Герб Мордовии

В группу наиболее успешных регионов также вошли Дагестан, город Севастополь, Новгородская, Нижегородская, Иркутская, Томская, Амурская, Магаданская области, Краснодарский край, Удмуртия и Алтай. На долю этих регионов приходится 10% от ВРП России.

В число аутсайдеров попали Смоленская, Архангельская, Челябинская, Брянская, Курская, Тамбовская, Калининградская, Тюменская области, а также Республики Коми, Адыгея, и Кабардино-Балкария, Пермский и Алтайский край.

Эксперты оценивали динамику в таких сферах как промышленность, строительство, платные услуги, оптовая и розничная торговля, присваивая субъектам индекс экономической активности.

«По итогам 2016 года необходимо обеспечить рост валового регионального продукта и объемов промышленного производства не менее чем на 6%, в сельском хозяйстве на 4%, привлечь инвестиций больше на 7%. Важно не просто увеличить объемы производства, а сделать это за счет увеличения выпуска новой, конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей самые высокие запросы потребителей», — отметил глава Мордовии Владимир Волков в послании Госсобранию республики.