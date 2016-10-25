Великий Новгород, 25 октября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. В Новгородской области в рамках региональной программы капительного ремонта многоквартирных домов в 2017 году начнутся работы по замене лифтов. Об этом сегодня, 25 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СНКО «Региональный фонд капитального ремонта домов, расположенных на территории Новгородской области».

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В этом году запланирован ремонт 487 домов, из них сданы уже 327. «Работы ведутся во всех районах области. Замены электропроводки, например, производились уже с 15 января 2016 года. Львиная доля работ пришлась на капитальный ремонт кровли, фасадов и фундаментов», — сообщили в пресс-службе регионального фонда капремонта.

Планируется, что по итогам года общий объём финансирования ремонтов достигнет 439,33 млн рублей. По словам генерального директора фонда капремонта Александра Уткина, деньги вперёд фонд не платит, все расчёты производятся уже по факту выполненных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, только в Великом Новгороде из 1180 лифтов в многоквартирных домах около 400 требуют замены или модернизации. Замена лифтов проводится либо на средства Фонда содействия реформированию ЖКХ или по программе капремонта. С 2008 года в рамках реализации 185-го федерального закона о Фонде содействия реформирования ЖКХ в Великом Новгороде заменили 36 лифтов.