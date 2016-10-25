Ялта, Крым, 25 октября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Программа переселения из аварийного жилья в Крыму забуксовала: несмотря на хорошее финансирование, переселённых из аварийного жилья семей на полуострове всего около 50. Об этом говорили эксперты ОНФ на дискуссионной площадке «Качество повседневной жизни», в рамках третьего межрегионального форума «Форум действий. Крым», передает корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Осипов ИА REGNUM Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис

Переселение из аварийного жилья в РФ проводится в рамках 600-го указа президента с 2014 года. На полуострове финансирование расселения — более 1 млрд рублей на 82 многоквартирных дома, расселить должны более 1500 человек. При этом в Крыму переселили только две семьи, а в Севастополе — программа выполнена на 23% — переехали в новые квартиры 45 семей.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса, провал программы переселения из аварийного жилья стал одной из причин увольнения министра ЖКХ Крыма Александра Жданова. Впрочем, сроки выполнения программы сдвинулись и по объективным причинам.

«Это было связано с двумя проблемами: первое — нерасторопность ряда должностных лиц, они уже не работают, и вторая проблема — это блэкаут, пока нет электричества, строить невозможно. Все установки коллеги имеют, плотно с ними работаем, жестко контролируем. Я убеждён, что все выводы сделаны и проблема будет решена. Всего должно быть переселено около 2000 семей в двух регионах (Крым и Севастополь — прим. ИА REGNUM )».

Эксперты ОНФ отмечают, что ряд крымских муниципалитетов вообще не подали заявок на расселение аварийного жилья, будто такого и нет. «В Крыму девять муниципалитетов сказали, что у них есть аварийные дома, а ещё 16 посчитали, что у них таких нет. Жителей это тревожит. При Украине было 50 аварийных домов на Крым. Сейчас их только в Симферополе 100. В посёлках стоят добротные здания без окон и без дверей — не достроенные, их надо доделывать, ведь это почти готовый резервный жилой фонд», — проинформировал докладчик по секции «Качество повседневной жизни», руководитель центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.

Среди прочих проблем эксперты называют отсутствие в открытом доступе информации о ходе программы расселения — какие дома расселяют, что строится. Такого портала в Крыму просто нет, информация недоступна для крымчан. Фонд ЖКХ ведёт реестр аварийного жилья по РФ, но в нём до сих пор нет крымских и севастопольских домов.

Возмущает фронтовиков и низкое качество жилья, возводимого для переселенцев из аварийных домов. «Мы были очень удивлены, когда увидели, что в ПГТ Гвардейском пятиэтажный дом собирают из «прессованной соломы», что его вынесли за пределы жилых районов и что нет коммуникаций и это удорожило проект дома, это просто беспредел, — возмутилась член рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина. — ОНФ взял на контроль эту ситуацию. Мы не хотим видеть в Крыму новое аварийное жильё, хотим, чтобы жильё сразу строилось хорошее, на 50−60 лет, чтобы туда с капитальным ремонтом уже никто не заходил».

Чтобы увеличить контроль за качеством жилья, эксперты ОНФ рекомендовали в Крыму проводить приёмку домов при участии общественности — так поступают в других регионах России. Кроме того, этот вопрос должны внимательнее контролировать федеральные чиновники.