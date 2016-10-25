Оренбург, 25 октября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области впервые в истории совершен побег из колонии-поселения при ИК-6 («Черный дельфин»), сообщает региональное управление ФСИН.

Людмила Иванова Колония «Чёрный дельфин»

По данным ведомства, осужденный за разбой 32-летний уроженец Оренбургской области сбежал с участка, где работал на производстве шлакоблоков. Инцидент произошел 22 октября.

Мужчина был осужден на 5,5 лет лишения свободы в 2012 году, срок его заключения истекал в июле 2017 года. Ранее он содержался на участке строгого режима.

Правоохранительные органы ориентированы на поиски сбежавшего заключенного. ФСИН уточняет, что это первый случай успешного побега в истории ИК-6.