Из «Черного дельфина» впервые убежал заключенный
Оренбург, 25 октября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области впервые в истории совершен побег из колонии-поселения при ИК-6 («Черный дельфин»), сообщает региональное управление ФСИН.
Людмила Иванова
Колония «Чёрный дельфин»
По данным ведомства, осужденный за разбой 32-летний уроженец Оренбургской области сбежал с участка, где работал на производстве шлакоблоков. Инцидент произошел 22 октября.
Мужчина был осужден на 5,5 лет лишения свободы в 2012 году, срок его заключения истекал в июле 2017 года. Ранее он содержался на участке строгого режима.
Правоохранительные органы ориентированы на поиски сбежавшего заключенного. ФСИН уточняет, что это первый случай успешного побега в истории ИК-6.