Калининград, 25 октября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении депутата городского Совета Калининграда Евгения Верхолаза. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах, народный избранник подозревается в нанесении побоев девушке в ночном развлекательном клубе «Планета».

gorsovetklgd.ru Депутат горсовета Калининграда Евгений Верхолаз

Проверка СКР осуществляется в порядке ст. ст. 144−145 УПК РФ, при этом подозреваемое лицо обладает особым правовым статусом.

По неофициальным данным, пострадавшая девушка является дочерью одного из высокопоставленных силовиков Калининградской области.

По данным портала «Клопс», 23-летняя девушка заявила, что мужчина избил её в ночном клубе. Медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника. Сам депутат сообщил порталу «Новый Калининград», что «пусть проверяют что хотят, я к этому не причастен».

Евгению Верхолазу 43 года. Является учредителем и генеральным директором строительной компании «Модуль-Стройград». Является председателем комиссии политсовета калининградского отделения партии «Единая Россия» по партийному контролю расходования бюджетных средств в сфере строительства и ремонта дорог и жилого фонда. Переизбран депутатом городского Совета Калининграда 18 сентября 2016 года.

Также Верхолаз — член Общественного совета регионального управления МВД и председатель попечительского совета Союза социально-ориентированных НКО Калининградской области.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что на этой неделе в суде будет слушаться дело в отношении ещё одного чиновника администрации Калининграда. Подсудимым по уголовному делу частного обвинения стал заммэра Калининграда Александр Зуев. Его обвиняет в рукоприкладстве отец четырёх детей Евгений Лебедев.