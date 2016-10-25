Ташкент, 25 октября, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Делегацию Узбекистана на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Минске возглавит заместитель премьер-министра Улугбек Розукулов, сообщает МИД Узбекистана.

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Заседание Совета глав правительств СНГ состоится в столице Белоруссии 28 декабря.

До основного мероприятия, узбекистанская делегация 26−27 октября также проведет двусторонние встречи и переговоры на различных уровнях.

По данным МИД Узбекистана, по итогам 9 месяцев 2015 года объем двустороннего товарооборота между Узбекистаном и Белоруссией составил $50,4 млн. Между двумя странами подписаны Договор об экономическом сотрудничестве на 2008−2017 годы, Соглашение о сотрудничестве в области борьбы с преступностью, Соглашение между Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуации и ликвидации их последствий.