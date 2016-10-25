Черкесск, 25 октября, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Сильный ураганный ветер, порывы которого достигали до 20 м/с, сорвал крышу со здания Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии в столице Карачаево-Черкесии. Повреждено около 84 квадратных метров кровли. По счастливой случайности никто не пострадал.

Группа Che Style (Черкесск) соцсети vk.com Обрушившаяся крыша

ЧП случилось сегодня, 25 октября, около полудня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС. Очевидцы сообщают о том, что при падении листов кровли, сорванных ветром, поврежден припаркованный автомобиль, стоявший неподалеку

Группа Che Style (Черкесск) соцсети vk.com Последствия ураганного ветра

В настоящее время к месту происшествия прибыли почти 90 человек из числа спасателей и сотрудников коммунального отдела мэрии города Черкесска. Проводится разбор конструкций упавшей кровли.

Отметим, что в момент происшествия в здании как раз проходила встреча членов регионального парламента с депутатами Госдумы РФ от Карачаево-Черкесии Михаилом Старшиновым и Расулом Боташевым — на первом этаже корпуса вуза как раз располагается приемная регионального отделения партии «Единая Россия», пишет «КП в Ставропольском крае».