Москва, 25 октября, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Только когда Россия получит от Европейского союза гарантии по реализации нитки газопровода «Турецкий поток» для европейского рынка, то Москва готова будет к расширению проекта. Об этом сегодня, 25 октября, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с членами ассоциации европейского бизнеса в столице.

geograph.org.uk Строительство газопровода

Глава российского МИД напомнил, что пока Россия и Турция подписали межправсоглашение по «Турецкому потоку», которое предусматривает строительство пока одной нитки в направлении Европы, в частности Греции. После неудачной истории с газопроводом «Южный поток» российская сторона будет готова продлить эту вторую нитку «Турецкого потока» лишь после того, как получит официальные, недвусмысленные гарантии по поводу реализации этого проекта.

Напомним, что 10 октября министры энергетики России и Турции в присутствии президента России Владимира Путина и главы Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода «Турецкий поток». На следующий день глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительные работы начнутся в 2018 году. В интервью телеканалу «Россия 24» он отметил, что соглашение в части начала реализации проекта, та статья, которая говорит о начале реализации и строительства проекта, вступает в силу с момента его подписания, то есть дан старт реализации проекта. Согласно условиям соглашения, 100% морского участка «Турецкого потока» будут принадлежать России, сухопутная часть — Турции. Позже ИА REGNUM писало, что во время своего выступления в Стамбуле Новак заявил о том, что строительство «Турецкого потока» начнется все же в 2017 году, а завершится в 2019 году.

По условиям российско-турецкого межправительственного соглашения, проект газопровода предполагает строительство двух ниток по дну Черного моря мощностью каждой в 15,75 млрд кубометров газа. Первая нитка «Турецкого потока» необходима сугубо для удовлетворения энергопотребностей турецкого рынка, вторая — для поставок голубого топлива транзитом через территорию Турции в Европу. Однако Россия в соглашение по газопроводу включила также пункт о праве отказа от строительства второй нитки «Турецкого потока», если это потребуется. В случае отказа от прокладки второй нитки, «Газпром» компенсирует Турции убытки по соглашению в объемах, которые стороны укажут в дополнительном соглашении.

Трубы «Южного потока» предполагалось проложить по дну Чёрного моря из Анапского района в болгарский порт Варну, далее его две ветки — через Балканский полуостров в Италию и Австрию. Однако проект так и остался не реализован. 1 декабря 2014 года Владимир Путин во время переговоров в Турции заявил, что Россия не может продолжать реализацию «Южного потока» из-за неконструктивной позиции Евросоюза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Южный газовый коридор» (ЮГК) для Евросоюза по-прежнему остается приоритетным проектом для диверсификации энергетических потоков ЕС и стратегии, направленной на повышение энергетической безопасности Европы. Так в пресс-службе ЕК прокомментировали значимость ЮГК по сравнению с «Турецким потоком». В то же время в ЕС до сих пор не озвучивают однозначную позицию по поводу второй нитки «Турецкого потока» для европейского рынка.

Читать подробнее: ЕС: «Южный газовый коридор» остается для нас приоритетным