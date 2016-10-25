Сидней, Австралия, 25 октября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. В Австралии на пляже морской котик напал на двух серферов, пострадал один человек, сообщает SkyNews.

ru.torange.biz Морской котик

Инцидент произошел на пляже Сиднея. Сначала агрессивное животное атаковало доску 45-летнего серфингиста, а затем прокусил мужчине руку.

Позже предположительно этот же котик напал на другого серфингиста и прокусил ему доску.

Ранее в Австралии не было зафиксировано случаев нападения морских котиков на людей. Спасатели обратились к отдыхающим с просьбой не вступать в контакт и не приближаться к животным.