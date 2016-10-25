Москва, 25 октября, 2016, 15:22 — ИА Регнум.



Georg Pik Выборы

При выборах депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам предлагается проводить в обязательном порядке второй тур голосования, если ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и Олег Нилов.

Законопроект предусматривает, что второй тур голосования будет проводиться через 14 дней со дня голосования на общих выборах. Если до проведения повторного голосования один из зарегистрированных кандидатов снял свою кандидатуру или выбыл по иным обстоятельствам, его место по решению ЦИК передается следующему по числу полученных голосов зарегистрированному кандидату. От всех кандидатов потребуется письменное согласие на участие в повторном голосовании. Повторное голосование не проводится в случае, если после снятия других участников выборов в округе остался только один зарегистрированный кандидат. В этом случае он считается избранным депутатом Госдумы.

Авторы законопроекта указывают на недостатки существующей системы голосования в одномандатных округах. Действующий порядок, не предусматривающий повторного голосования, является новым, но уже опробованном на выборах депутатов Государственной думы VII созыва. На данный момент уже можно сделать выводы о соразмерности последствий её введения, которые однозначно говорят лишь о том, что результаты её действия зачастую далеки от справедливости и реального одобрения населением отдельных кандидатов, избираемых по такой системе, отмечают депутаты.

«Особенность данной системы заключается в безусловном преимуществе кандидата от партии, замещающей большинство мест депутатов в Госдуме за счет мобилизованного электората работников бюджетной сферы с одновременным размытием электорального преимущества наиболее сильного кандидата от оппозиции за счет наличия множества кандидатов на одномандатном избирательном округе», — отмечают парламентарии.

По мнению авторов законопроекта, его реализация поможет вернуть в политическую систему России «реальную конкурентную борьбу в одномандатных избирательных округах».